Catalina Pulido dice estar agotada de las críticas: "No he matado a nadie"

Catalina Pulido no se arrepiente de sus dichos y dice estar agotada de la "mala onda" que ha recibido por estos días, luego de afirmar que se siente víctima de la "heterofobia".

La actriz usó su vitrina en "Las Indomables", para referirse a las críticas que ha recibido luego de sus declaraciones. "Estoy agotada, soy un ser humano cualquiera, pero, además, todos los días me acuesto súper tarde", comenzó relatando.

"No todos los días puedo estar feliz, pero es bien justo todo. No sé si me merezco tanta mala onda a veces, no he matado a nadie y me he equivocado mil veces", agregó.

Pulido declaró estar impresionada del odio que hay en redes sociales.

"Me tiene preocupada el nivel de odiosidad y el nivel de rabia que existe en esta sociedad, no sé si es la cuarentena o la pandemia, pero no dimensionaba esto", afirmó.

"Creo que siempre hay que ver las cosas con altura de miras y hay que respetar las opiniones de los demás", finalizó.