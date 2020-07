El sabio consejo que le dio Pedro Engel a Carola Varleta para afrontar la mala onda

La actriz Carola Varleta fue invitada al programa vía streaming de Francisca García-Huidobro, "Francamente", en el cual compartió un pequeño secreto para lidiar con la mala onda de redes sociales.

Aunque, en general, recibe comentarios positivos, la actriz explicó que no falta el comentario pesado, a lo que su suegro, el conocido tarotista Pedro Engel, el dio un sabio consejo para revertirlo.

Engel le recomendó responder de manera positiva a cada comentario malintencionado. "Yo he seguido los consejos de mi suegro porque mi suegro contesta", reveló.

La actriz contó que esto le ha servido para mejorar la comunicación con sus seguidores. "Empieza un diálogo que yo siento que es maravilloso. Así deberíamos comunicarnos entre todos".

La clave según la artista es expresar la opinión y respetar lo que diga o piense el otro. "Ok, yo no estoy de acuerdo contigo, pero pienso esto. Yo pienso lo otro, perfecto y listo. Uno puede compartir opinión, pero no agredirse por pensar distinto", agregó.

Puedes revisar la entrevista aquí: