Piden denunciar videos de "Las indomables" para bajarlas definitivamente de Youtube

Desde variadas esferas de la opinión pública ha causado rechazo un reciente capítulo del programa "Las Indomables", que se transmite por Youtube, y que tiene como protagonistas a Patricia Maldonado, Catalina Pulido y Claudia Schmitd.

El conflicto estalló cuando Catalina Pulido comenzó a decir que siente que hay una especie de heterofobia en la sociedad actual. "Yo no me siento en igualdad de condiciones, porque resulta que me siento descalificada por muchos homosexuales, discúlpenme, soy heterosexual, discúlpenme, me gustan los hombres".

Por si no fuera suficiente, Patricia Maldonado recordó el momento en que la criticaron por decir que la actriz Daniela Vega era hombre y reiteró sus dichos.

"Perdón, perdón, a mí me criticaron por decir que este caballero que se ganó un Oscar, cómo se llama…Daniel Vega….yo dije que es un señor, es hombre, que se sienta mujer y quiera que sea mujer está en todo su derecho, es un hombre grande, pero es hombre, tiene próstata, no va a tener ovarios, no va a tener útero", señaló.

El capítulo generó una ola de rechazo en redes sociales

Sin embargo, los discursos de odio, homofobia y transfobia tienen que tener un límite y no deben ser difundidos públicamente, al menos así lo han exigido cientos de personas a través de redes sociales, quienes están haciendo una campaña para denunciar el video de "Las Indomables" en la plataforma de streaming y lograr que sean bajados definitivamente.

Solo métanse a darles no me gusta 🙏 pic.twitter.com/sVLNHdnQzj — Hernán (@hernan_sr) July 28, 2020

Por su parte, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), pretende ir un paso más allá, contactándose directamente con Youtube para presentar una queja y solicitarles deshabilitar el contenido, argumentando que "este canal atenta contra las políticas propias de esta plataforma".

Consultado por La Cuarta, Óscar Rementería, vocero del Movilh, indicó ser "bastante crítico de los contenidos que se discuten en ese canal digital, que atenta en manera reiterada en contra de la dignidad de la personas pertenecientes a la diversidad sexual".

Agregó que consideran que hay un ensañamiento con la figura particular de Daniela Vega. "Existe una fijación enfermiza en contra de algunos personajes, en este caso, Daniela Vega, que se ha caracterizado por destacar en el ámbito nacional e internacional en la actuación y en las artes. Y nunca ha enviado un mensaje de odio".

Tiempo atrás, el mismo Rementería, fue acusado de pedofilia por parte Catalina Pulido, por lo que informó que se querellará contra la actriz. "Fui víctima de injurias y calumnias por parte de Catalina Pulido en ese programa, ya que me acusó de ser pedófilo. La próxima semana iniciaré una demanda. Esto viene a manifestar una vez más el prejuicio y odio que promueven", afirmó.

Cabe señalar que además de las campañas para eliminar el reciente video de "Las Indomables", o, en su defecto, deshabilitar el canal completo, han sido muchos los personajes del espectáculo nacional que han presentado su apoyo a la actriz Daniela Vega y han criticado el término usado por Catalina Pulido de "heterofobia".