"No más homofobia": Pancho Saavedra se refiere a duras declaraciones de Patricia Maldonado

Si hay algo que caracteriza a Patricia Maldonado es su filosa lengua que no cae bien a muchas personas, sobre todo, cuando algo puede ser considerado un insulto, tal y como ocurrió en uno de los más recientes episodios de "Las Indomables".

Varios famosos, entre los que destacó Pancho Saavedra, rechazaron las declaraciones de Maldonado al referirse a la protagonista de "Una mujer fantástica", Daniela Vega.

“Perdón, perdón, a mí me criticaron por decir que este caballero que se ganó un Oscar, cómo se llama…Daniel Vega… yo dije que es un señor, es hombre, que se sienta mujer y quiera que sea mujer está en todo su derecho, es un hombre grande, pero es hombre, tiene próstata, no va a tener ovarios, no va a tener útero”, fueron las palabras que desataron la polémica en las redes sociales.

"El problema de las mentes cerrradas es que siempre tienen la boca abierta #NoMasHomofobia mi admiración, cariño y respeto a la gran @dani.vega.h", escribió en Instagram.

“No mas homofobia, No mas insultos, no más muertes ni golpizas, no más personas que sientan la libertad de vomitar ignorancia, no mas prepotencia, no más mi admiración a mi querida @dani.vega.h", escribió en un segundo post.