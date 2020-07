Muy afectada Yina Calderón sorprendió a sus seguidores anunciando que se internará

View this post on Instagram

Yina Calderón recientemente compartió una imagen de su camioneta un poco destrozada🤯 Los internautas le cuestionaron que ¿por qué se encontraba en ese estado su carro? 🤔 La empresaria solo dijo que era algo de lo que no quería hablar😰 Asimismo, confesó que quería internase, alejarse un poco de las redes y que no volverá hacer más putifiestas hasta que se acabe la cuarentena🤯 Cabe mencionar que la exprotagonista a los pocos segundos eliminó la publicación😐