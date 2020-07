"No es mala, es pésima": La dura crítica de Luis Gnecco a la televisión chilena

View this post on Instagram

28 de septiembre Mañana todos los hombres con nuestro pañuelo verde apoyando a las mujeres en el día mundial por un aborto legal y seguro. Las mujeres que cuentan con más recursos lo pueden hacer de manera segura , las mujeres más vulnerables arriesgan su vida al hacerlo. De todas maneras ambas deben hacerlo de manera clandestina si no cae dentro de las tres causales. Yo deseo que en este país exista una ley de aborto libre y seguro para que todas tengan las mismas condiciones. @abortolegalchile @plataformaaborto 💚✊ #conpañuelo