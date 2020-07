Lina Tejeiro compartió impactantes imágenes de sus cicatrices tras la cirugía

View this post on Instagram

LAS CICATRICES No hay cicatriz, por brutal que parezca que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor. Pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, que parezca, un remate imperfecto que nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Piedad Bonnet. ESTOY SANANDO ♥️🥰🙏🏼