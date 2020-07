Junior Playboy realiza sus descargos contra Catalina Pulido por tratarlo de espécimen

View this post on Instagram

El mundo esta lleno de gente arrogante con aires de superioridad. Piensan que por tener mas plata creen que estan por encima de la justicia. Pero la gente que me sigue es gente con sentimientos, valores y respeto. Es por esto que decidi no hacer mas publicaciones de la señora Cata Pulido (para los que no la ubican es esta señora pelo rojo, flaca y con cara de limon amargo trabajaba como actriz) sin duda debe estar pasando momentos muy dificiles ya que su hijo esta siendo acusado de violacion. Eso debe tenerla con esa cara ahora se entiende. Talvez por lo mismo se dedica a tirar tanta mierda porque debe sentirse asi por dentro. Chicos sean empaticos con ella pobre mujer. Cata cuando quiera puede llamarme y puedo darle unos consejos de como ser mas humilde. La plata no compra valores. Ahora tambien pienso que sientes una atraccion fatal por mi, si sueñas con tener tu desajunior no es la forma hablar mal de mi. No es normal que me pidas una foto y despues hables mal. Yo como diputado pienso que con respeto y valores se llega mas lejos. Tu futuro diputado te llamara para una teleserie me gustaria que se llamara "atraccion fatal" tu como protagonista… que les parece? Atte @juniorplayboy #sentimiento #valores #humildad #respeto #empatia #platadigna #lavidadavueltas#Futurodiputado2021#Juniorplayboy