"¡No lo miren tanto!”: Camila Hirane arrasa con foto de su hermano en Instagram

Hoy día está de cumpleaños mi hermano que amo con todo mi corazón. Aunque me gana por tres cabezas y nació solo unos meses después que yo, es mi bebé, mi hermanito chico, mi primer amigo y compañero en la vida… Cuando éramos chicos, nos sacabamos la chucha peleando, principalmente por el control remoto. Ahora de grandes, también peleamos pero son otros los motivos, por ejemplo, en la foto, su cara de taimado y mi cara de triunfo fue por que gané la pelea por apagar el aire acondicionado 💪🏽. Igual lo encuentro él más mino, inteligente, bueno e hinchaweas del mundo. Feliz cumpleaños hermano @lfhirane te deseo toda la felicidad del mundo. I 🧡 You!!!!