"El mundo ya estará a tu altura": María Gracia Omegna entrega su respaldo a Daniela Vega

Varios han sido los personajes públicos que no se han querido quedar callados frente a los dichos de Patricia Maldonado, en los cuales señala que para ella, la actriz Daniela Vega, siempre será hombre.

"A mí me criticaron por decir que este caballero que se ganó un Oscar, cómo se llama…Daniel Vega….yo dije que es un señor, es hombre, que se sienta mujer y quiera que sea mujer está en todo su derecho, es un hombre grande, pero es hombre, tiene próstata, no va a tener ovarios, no va a tener útero", fueron las palabras que utilizó Maldonado en una transmisión de su programa "Las Indomables".

Kel Calderón defiende a Daniela Vega y se lanza contra comentarios de Maldonado y Pulido La influencer mostró su desacuerdo frente a los polémicos dichos de Catalina Pulido y Patricia Maldonado.

La actriz María Gracia Omegna tampoco quiso quedar al margen de la polémica y escribió un post en sus redes sociales donde realiza un verdadero homenaje a Vega, con quien trabajó en la recientemente estrenada serie "La Jauria".

"Ella, la que esta mas al fondo. No la de espalda sino la del centro. La de mirada intensa. La linda. La morena de tez blanca. La sibarita. La más refinada. La sensual. La paciente. La mas sensible. La mas lúcida. La fantástica. La única reina", comenzó relatando.

"Mi @dani.vega.h La LA dentro de todas las la. Tú tranquila que el mundo ya estará a tu altura. Y a la altura de los que vienen", agregó Omegna.