Kel Calderón defiende a Daniela Vega y se lanza contra comentarios de Maldonado y Pulido

La licenciada de Derecho, Raquel Calderón no quiso quedarse callada frente a la polémica del momento y decidió dar su respaldo a la actriz Daniela Vega, luego de haber sido víctima de dichos transfóbicos por parte de Patricia Maldonado.

Todo comenzó luego de la transmisión por Youtube de un polémico capítulo del programa "Las Indomables", protagonizado por Catalina Pulido, Patricia Maldonado y Claudia Schmitd.

El conflicto estalló cuando Catalina Pulido, comenzó a decir que siente que hay una especie de heterofobia en la sociedad actual. "Yo no me siento en igualdad de condiciones, porque resulta que me siento descalificada por muchos homosexuales, discúlpenme, soy heterosexual, discúlpenme, me gustan los hombres", comenzó diciendo la actriz.

Ana Tijoux sale en defensa de Daniela Vega: "¿Qué ha hecho Cata Pulido? ¿Es actriz?" La rapera chilena mostró su apoyo a la protagonista de "Una mujer fantástica" después de los ataques transfóbicos que sufrió por parte de las panelistas del programa "Las Indomables".

Todo empeoró cuando Patricia Maldonado recordó el momento en que la criticaron por decir que la actriz Daniela Vega era hombre.

"Perdón, perdón, a mí me criticaron por decir que este caballero que se ganó un Oscar, cómo se llama…Daniel Vega….yo dije que es un señor, es hombre, que se sienta mujer y quiera que sea mujer está en todo su derecho, es un hombre grande, pero es hombre, tiene próstata, no va a tener ovarios, no va a tener útero", precisó.

El trio fue duramente criticado en redes sociales, convirtiéndose en trending topic en Twitter durante varias horas.

Quien tampoco quiso quedar agena a las críticas y rechazó las palabras de las "opinólogas", fue Kel Calderón, que usó su cuenta de Twitter para expresar su opinión.

"Heterofobia po wn… la perso", escribió referente al comentario de Catalina Pulido.

Heterofobia po wn…. la PERSO — Raquel Calderón (@K3LCALDERON) July 26, 2020

Luego envió un comentario en apoyo a la actriz Daniela Vega. "Qué increíble la envidia que puede generar en otras personas una mujer hermosa, talentosa y con tremenda trayectoria y garra como Daniela Vega", agregó.

Que increíble la envidia que puede generar en otras personas una mujer hermosa, talentosa con tremenda trayectoria y garra como Daniela Vega. — Raquel Calderón (@K3LCALDERON) July 26, 2020