¿Qué opinas? Gala Caldirola es criticada por compartir esta foto de su hija

Gala Caldirola cuenta mayoritariamente con una excelente acogida en sus publicaciones de redes sociales. La española, generalmente, recibe comentarios amables en cada una de sus fotos, sin embargo, una última imagen de su hija encendió el debate.

La influencer compartió dos fotos en su cuenta de Instagram, una donde aparece sola tomando sol en la piscina y otra junto a su hija abrazada del cuello que tituló así: "Día de piscina: Expectativa VS realidad".

"Nadar , tomar el sol, relax y desconexión! Hasta que llegan los niños y se acabó la calma!!!

Bendita locura, te amo bebe❤️", agregó sobre foto.

Lo que parecía ser un simpático posteo, terminó en un tremendo debate entre sus seguidores, todo porque la pequeña Luz, aparece desnuda, aunque no se ve casi ninguna parte de su cuerpo.

Pese a ello, algunas personas criticaron la exposición de la menor en redes sociales y aconsejaron a Caldirola no compartir ese tipo de contenido sobre su hija.

"Vengo a leer los que les molesta que la niña no lleve traje de baño ", "Esta mujer le encanta mostrar todo bien por ella pero la niña no debería de exponerla a ese extremo sorry pero debe ser bien precavida con la niña", "No olvidemos que en RRSS se oculta gente depravada, igual hay que tener cuidado con lo que uno publica de sus niños", fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte, hubo quienes defendieron la publicación de Gala. "Es su mamá y los demás simples espectadores, con la crianza de mis hijos no se mete nadie…y así funciono con la del resto, super simple", le escribió una usuaria.