Todo el estilo: "Chapu" sorprende con particular coche de su hijo Silvestre

Horas podría mirar a mi hijo y encontrar miles de respuestas y endulzantes para todos mis cuestionamientos en la life ! En estos tiempos doy gracias por tener esta oportunidad de seguir creciendo, han sido Dias largos desafiantes y mágicos 💙. Pero comparto con ustedes esta linda energía que llena el corazón 🙏🏾. Que tengan una linda tarde familia 💙.