Carolina Soto es una de las presentadoras que ha cautivado a la audiencia por su carisma.

Las inspiradoras palabras de Carolina Soto tras cinco años de la muerte de su hermanita

Aunque siempre la vemos alegre, hoy compartió un emotivo mensaje.

Dichas palabras dejaron a más de uno con el corazón en la mano.

Con una fotografía, en la que se ve un cielo, recordó a su hermana Sofía El Khoury.

La pequeña murió hace tres años luego de estar en coma.

Todo tras sufrir un accidente en una de las piscinas del Dalaman Resort, en Turquía.

Además también compartió en su muro un fotografía de Sofía con un emotivo mensaje.

Hoy 5 años sin ti…. insuperable, no hay día en q no te recuerde, has sido la prueba más dura de mi vida, pero también la muestra de entender que podemos seguir conectadas en el plano espiritual… TE AMO HERMANITA HASTA LA ETERNIDAD, llegara el día de volver a vernos❤️ @jackyelkhoury1 @victor_elkhoury