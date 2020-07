Roxana Muñoz impacta en redes con su aspecto a doce días de su ayuno

La modelo Roxana Muñoz tiene a muchos de sus seguidores preocupados por su decisión de hacer 21 días de ayuno, sin ingerir ningún tipo de alimento. Ya lleva doce y el aspecto que tiene es impactante.

En el día de ayer publicó un video en el que asegura que "me encuentro bien, sé que hay gente preocupada, ya llevo doce días, estoy descansando más que antes porque ya quedan nueve días y son los más complicados, no complicados, pero entras como en una etapa más profunda en todo sentido, de limpieza del organismo hasta las emocionadas, todo dentro de ti se está limpiando de años atrás, por lo que necesito estar más tiempo conmigo y desconectada de todo, tomo agua todo el día, no como nada sólido ni líquido, no es por algo estético, por el peso, no tiene nada que ver, porque gracias a Dios me he mantenido bien, pueden ver que he ganado concursos, he ganado reality y he estado en televisión, siendo madre y todo tengo un buen cuerpo".

"Quiero aclarar que no es un ayuno espiritual, es terapéutico, además de limpiar el organismo, te depura el espíritu y te acerca más a Dios, te ayuda a sentir tu cuerpo, es un tema de salud", precisó.