Así es como las princesa Leonor ha sido un ejemplo para las niñas del mundo

View this post on Instagram

#PrincessLeonor 's new official solo portrait taken by Estela de Castro.💖 😍 . . . . . . . . . . . #PrincessOfAsturias #PrincesadeAsturias #PrincesaLeonor #LeonordeBorbon #InfantaLeonor #Leonor #Princess #Princesa #KingFelipeVI #QueenLetizia #ReyFelipeVI #ReinaLetizia #CasaReal #FamiliaRealEspañola #LaFamiliaReal #SpanishRoyals #SpanishMonarchy #SpanishRoyalFamily #Spain #Realeza #España #Royalty #Royals #Beauty #PortraitPhotography #Portrait