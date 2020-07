Carolina Cruz dejó a más de uno con la boca abierta tras foto donde se ve su abdomen

View this post on Instagram

Calentamos durante 15 minutos haciendo lo que más les guste y se les facilite. La rutina de hoy la repetimos 4 veces, cada ejercicio durante minuto y medio. Las pesas son de 4 libras cada una, si no tienen pueden usar botellas de agua pequeñas llenas de agua. Al final hacemos otros 15 minutos de cardio, estiramiento y Bienvenido el fin de semana. Mi look completo es de @pumacolombia ☀️☀️👊🏼👊🏼