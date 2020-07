¿Quién es el sexy y guapo novio de Virginia Limongi?

View this post on Instagram

Comienza una nueva etapa, que despierta distintas sensaciones. Hoy quise compartirla con Uds que me han visto crecer, me han acompañado en mis victorias y derrotas pero sobretodo quienes me han tratado siempre como familia. 🍋❤️ • #makeup @edwinfarfanvaldez #hair @carlosloorb13 #photography @davidrack