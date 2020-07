Melina Figueroa preocupó a sus fanáticos al revelar una delicada situación a pocos días de dar a luz

View this post on Instagram

8 Meses de Embarazo 🤰🏼 💣 No puedo creer que el próximo mes ya nace mi Jazmin. 🎀 (Miren la última imagen para ver video de mi panzota). Muchas me preguntan cómo voy con este embarazo, y gracias a Dios Jazmin está perfecta, en el peso, tamaño y desarrollo correcto. A mi en esta última etapa me regresaron algunos vomitos y nauseas, pero lo que más me a dejado en cama son los síntomas de mi hipotiroidismo que aunque la estaba controlando con medicamento, el embarazo es una bomba de cambio hormonal, y claramente se desajustó por lo que tuvimos que modificar la dosis. A pesar de esos imprevistos malestares, todo va muy bien y me quedo con eso bonito de mi embarazo ♥️. Creo que algunas mamás tienen la gracia de irles muy bien, y otras como yo tienen algunos momentos así. Pero lo más hermoso de todo es que el día en que nace tu hijo te olvidas completamente de todo lo “incómodo” que pasamos, y solo recordamos lo hermoso. Es una bendición y tremenda responsabilidad formar una vida dentro nuestro. Y como cada día, le pido a Dios que proteja a mis hijos, y nos de sabiduría como padres para inculcarle los mejores valores, darle las herramientas para que sean personas que dejen huella en este mundo, cumpliendo sus sueños y aportando de su luz al resto, y que jamás se alejen del amor de Dios, no hay nada más seguro y pacifico que estar en manos de Dios♥️. . . Les mando un gran abrazo y gracias por el cariño de siempre, perdón por mi ausencia pero siempre que me siento un poco mejor acá estoy [email protected] me encanta saber que muchas compartiremos mismas etapas, sentimientos, creencias♥️. . . #maternity #maternidad #8mesesembarazo #8monthspregnant #pregnant #pregnancy #love #family #babygirl🎀