Maura Rivera denuncia que recibe comentarios machistas por mostrar a Mark González cocinando

Maura Rivera denunció recibir mensajes machistas en su cuenta de Instagram cada vez que sube stories de su marido, el futbolista Mark González, cocinando.

La bailarina explicó que muchas mujeres le escriben diciendo que es ella quien debiese haberse cargo de esas labores.

Este martes, Rivera compartió un registro en sus historias de su esposo preparando una carne a la parrilla, acto seguido la ex "Rojo", publicó un video contando que por esa acción, ya había recibido algunos comentarios en sus redes.

"Hay mucha gente que me pregunta quién cocina en esta casa, si es Mark o yo, porque siempre subo videos de él cocinando. Y él como sube súper poco material a las historias, menos me sube a mí cocinando. Entonces la gente pregunta por qué yo no cocino y por qué él, machismo, eso es completamente machismo. Pero la respuesta es que ambos cocinamos, nos turnamos, nos ayudamos mutuamente".

La ex participante de "Bailando por un sueño" reveló que ha sido increpada por sus seguidores en varias oportunidades por lo mismo.