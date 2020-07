Recientemente, Manuela Gómez ha llamado la atención en redes sociales. Manuela Gómez volverá a pasar por el quirófano y se realizará dos operaciones más

La exprotagonista ha dado de qué hablar por sus interacciones con Yina Calderón y por publicar que ha sido amenazada de muerte.

A través de sus redes sociales comparte detalles de su vida personal con sus seguidores.

Ahora reveló que se operará de nuevo, esta vez nuevamente serán sus senos y sus glúteos.

Y es que Manuela se ha operado cuatro veces sus senos, esta sería la quinta intervención que se realiza.

Esto, según ella, porque las intervenciones anteriores no satisfacen lo que ella quiere.

"Siempre me operan los senos y con el pasar del tiempo se me van cayendo, entonces no me gusta".