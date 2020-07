Cata Palacios muestra los resultados del ácido hialurónico en sus labios

Aunque hace tiempo Catalina Palacios está retirada de la televisión, se mantiene muy activa en sus redes sociales, donde suele compartir fotos de su día a día.

En una reciente publicación sorprendió a sus seguidores con una imagen donde lucía con los labios un poco más gruesos, algo que sus fans no tardaron en notar.

"¿Te operaste los labios Catita?", le preguntó una usuaria, a lo que Palacios no tuvo reparos en contestar que efectivamente se había puesto ácido hialurónico.

"Es un componente natural de la piel, que se se va con los días, a veces pienso en hacerlo definitivo pero después no me atrevo por que no se si operado se vea natural, así que por ahora hago esto que me gusta y se va, no me hago daño y que es componente de la piel y cuando no me guste lo dejo de hacer", explicó la artista.

El retoque fue muy sutil y se puede ver comparando una foto de antes de la animadora: