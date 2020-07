“Tomamos la decisión de sacarla del sistema escolar”: Rayén Araya opta por el ‘homeschooling’ en pandemia

View this post on Instagram

#repost @glamoramacl 👉Rayén Araya y su hija mayor en medio de la cuarentena: “Tomamos la decisión de sacarla del sistema escolar… Entendiendo que no íbamos a poder seguir el ritmo que hoy día se estaba llevando” Más detalles en Glamorama.cl . Gracias por el espacio de reflexión. Esto es un extracto de la conversación que tuve la semana pasada con @natychilet, donde hablamos de diversas cosas. La Isi, mi hija de 8 años, va a rendir exámenes libres (en teoría ocurrirá en octubre) para reingresar al sistema el próximo año. Las clases en línea para niños y niñas tan pequeños, requieren que al menos un adulto los acompañe. El horario del colegio era el mismo del teletrabajo de mi marido y del mio 🤷‍♀️. Era imposible seguir ese ritmo… . El material del Mineduc es muy útil para seguir avanzando en contenidos fundamentales, pero a otro ritmo y en horarios que cada familia pueda adaptar a su rutina. Un privilegio de todas maneras, sobretodo recordando que solo un 40% de las casas tiene acceso a internet en Chile y muchos niños y niñas no cuentan con alternativas de educación a distancia que sea de calidad, más allá del esfuerzo y vocación de sus profes.