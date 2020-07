Millaray Viera sobre formalización de Martin Pradenas: "Con el corazón apretado escuchando lo que tuvieron que pasar”

View this post on Instagram

#JusticiaParaAntonia Desde temprano viendo la Audiencia de Formalización, con el corazón apretado escuchando lo que tuvieron que pasar Antonia y todas las víctimas de ese despreciable ser. Les creemos, no dudamos de Uds, aquí estamos apoyándolas después de haber sido juzgadas y maltratadas. Las abrazo a la distancia, abrazo a la familia de Antonia y a cada mujer víctima de la violencia de género.