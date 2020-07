Lisandra Silva comparte foto extremadamente delgada y cree que estuvo al borde de la anorexia

La modelo cubana Lisandra Silva compartió una foto del recuerdo donde se muestra visiblemente más delgada, y envió un mensaje para concientizar sobre la importancia de mantener el equilibrio.

Desde que fue madre por primera vez, la influencer se ha mantenido muy activa en sus redes sociales. Ahora quiso reflexionar sobre una etapa en su vida en la que se obsesionó con adelgazar.

En sus stories compartió una foto en la playa en bikini donde se puede ver su abdomen sin una gota de grasa y sus piernas muy delgadas. Una figura muy distinta a la que ostenta hoy en día donde, si bien se mantiene fitness, resaltan sus curvas y su apariencia saludable.

Lisandra Silva muestra su recuperada figura post parto en un ajustado vestido negro La cubana se ve espléndida

“Esta era yo 8 años atrás! Ahora veo esta foto y me doy cuenta que estaba tocando el límite de la anorexia! Lo peor es que no me daba cuenta! No me veía delgada, quería bajar de peso aún más! Es increíble cómo funciona la mente. Simplemente continúas a verte gorda”, escribió en la primera storie.

Luego reflexionó sobre la importancia de mantener un estilo equilibrado. “Lo importante es encontrar un equilibrio y comer saludable”, agregó.