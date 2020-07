"Era insostenible el maltrato del alto mando del canal": Daniela Nicolás habló de su renuncia a ESPN

Luego de que se conociera la noticia sobre la renuncia de Camila Stuardo a ESPN por una mala relación con el alto mando del canal, Daniela Nicolás reveló que su salida de esta planta televisiva en 2018 se debió a las mismas razones.

“Lamentable pero esta es la misma razón por la que tuve que renunciar yo: por malos tratos que en reiteradas ocasiones denuncié dentro del canal y no fui escuchada. Todo mi apoyo a Camila”, escribió la comunicadora en Twitter.

Daniela Nicolás mostró todo su apoyo a Camila Stuardo

Stuardo permaneció poco tiempo en el programa Nexo debido la mala relación con la directiva del canal, según reveló el portal El Filtrador.

En este sentido, la actriz dio detalles acerca de las situaciones que vivió dentro del canal, sin embargo dejó claro que disfrutaba su trabajo y tenía una buena relación con sus compañeros.

Lamentable.. pero esta es la misma razón por la que tuve que renunciar yo. Por malos tratos que en reiteradas ocasiones denuncié dentro del canal y no fui escuchada. Todo mi apoyo a Camila https://t.co/mDOpuZydVI — Daniela Nicolás (@DanielaNicolas) July 18, 2020

“Amaba mi trabajo y mis compañeros, pero era insostenible el mal trato del alto mando del canal. Si supieran por todo lo que pasé, entenderían por qué Camila está renunciando también. Fue horrible. Y me cansé de quedarme callada“, escribió en un segundo tuit.

Aseguró que recibió insultos y gritos durante su trabajo.

“Fueron muchas situaciones. Me trató de flaite por cómo me vestía; me trató con garabatos al frente de persona; me gritó; me ninguneó, y así muchas más“, escribió luego de ser cuestionada por un usuario.

