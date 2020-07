"En unos días más bajaré mucho más": Roxana Muñoz preocupa a sus seguidores por ayuno de 21 días

View this post on Instagram

Día 4 #waterfasting. Estos 4 días han sido buenos. No he sentido hambre, ya que me he preparado para esto. Los 3 primeros días son los más difíciles, pero yo los he llevado muy bien. Hasta ahora estoy en un peso Normal, subí 2 kilos antes de empezar, estuve ansiosa y con mucha emoción. No se asusten por favor en unos días más, bajaré mucho más, esto no es dieta, no lo hagan para adelgazar. Se debe hacer bajo supervisión de un experto que ha ayudado a cientos de personas a curar su enfermedad. Los médicos solo te llenan de remedios y pastillas que no curan, solo tapan la enfermedad. Esto es algo que realmente cambiará a la Roxana que todos conocían. Que el universo nos llene de luz. Buenas noches ❤️