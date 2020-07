Melina Ramírez conmovió a muchos con sentido mensaje a su abuelo fallecido

View this post on Instagram

Les quiero contar una verdadera historia de amor. Ellos son mis abuelitos paternos. Mi abuelita tiene alzheimer hace 5 años, ya no nos identifica 💔, solo reconoce y pregunta todo el día, cada 5 minutos, por el amor de su vida, por mi abuelito Ramon. Los que me conocen, saben que soy una mujer súper amorosa y es porque tengo la fortuna de venir de una familia muy amorosa. Pero ese legado de infinito amor se lo debemos a alguien, a una sola persona: a mi abuelito Ramon. Siempre creímos que se iría primero mi abuelita, por su condición. Mi abuelito estaba muy bien de salud. Hace 3 días se sintió mal y murió repentinamente (Se descartó Covid, no fue de eso, salió negativo). Sabemos que la muerte es algo que todos tenemos seguro, pero cuando llega, el apego y los recuerdos desgarran el alma. Y más, cuando por ésta situación no te puedes despedir, no puedes hacer el duelo que culturalmente hacemos para despedir a alguien. En medio de la tiniebla en la que vive mi abuelita, busca desesperadamente a su amor, y él que poco se despegaba de su lado, cuando lo hacía regresaba a los segundos y le decía siempre: “mi negrita aquí estoy y aquí me quedo”. Gracias por eso abuelito, por nunca desampararla, por darle la comidita y llenarla de besos después de 63 años de casados. Gracias por enseñarnos que el amor es lo más maravilloso que podemos vivir y que todos merecemos un amor como el de ustedes dos. Gracias también por tus cosquillas, por las tortillas de huevo, por tener la dicha de haber pasado mi niñez a tu lado. Ahora solo quedan los recuerdos más hermosos y estas palabras, que son mi forma de decirte adiós. Qué le responderemos a la abuelita cuando pregunte por ti, qué haremos cuando no calme su angustia de no verte. Qué sera de tu negrita y qué será de todos nosotros sin ti. Te amo mi Monchito ❤️ Hasta pronto.