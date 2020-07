Kourtney Kardashian es el ejemplo de lo entregada que son las mujeres Aries cuando se enamoran

Que Kourtney Kardashian y Scott Disick parecen destinados el uno para el otro, lo sabemos, y que la mujer Aries es 100% entregada, también. Quizás por esto la mayor del clan ha luchado durante tantos años para que entre ellos prevaleciera el amor.

Aunque actualmente no se encuentren juntos como pareja, continúan formando sólidos lazos de amistad por el bienestar de los tres hijos que comparten: Mason, Penelope y Reign, algo muy ariano de su parte.

Kourtney Kardashian. - Instagram

En general, las mujeres nacidas entre el 21 de marzo al 20 de abril reciben la influencia de este signo que las vuelve muy apasionadas y dispuestas a hacer lo que sea por sus seres queridos, por eso se convierten en grandes padres.

Pero a lo que el terreno emocional respecta, tienen libido sexual muy alto y cuando se enamoran, se entregan completamente, por lo que la fidelidad es algo muy importante para ellas.

Mariah Carey demuestra que Aries tiene un espíritu rebelde e indomable La también actriz ha sido señalada en varias ocasiones por tener una actitud… ¡muy ariana!

Pasar el tiempo con las Aries será agradable puesto que son aventureras, energéticas, valientes, seguras de sí mismas y les gusta trabajar por buenas causas: el corazón de estas mujeres está lleno de mucha dulzura.

Quizás por eso Kourtney Kardashian siempre ha estado al lado de Disick a pesar de todos los inconvenientes que han tenido por la adicción al alcohol y continuas fiestas del empresario, que finalmente terminaron por acabar su unión en 2015.

Comenzaron a salir en 2006 cuando los presentó un amigo en México, iniciando una relación intermitente que se prolongó por casi una década con varios altibajos que quedaron reseñados en el programa de telerrealidad, Keeping Up With The Kardashians.

En definitiva, un signo que cuando siente lo hace de verdad, logrando entregarse por completo a la pasión.

