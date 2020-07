Críticas a Jessi Uribe tras decir que es un caballero y nunca hablaría mal de su ex

View this post on Instagram

¡Más pruebas!🤯. . Jessi Uribe subió varias indirectas para su exesposa Sandra Barrios 😱. . Cabe mencionar que se arrepintió y borró la mayoría 🥵. . ➡️Desliza y míralas todas. . ¿Qué piensas de la actitud que tomó Jessi?🤔. . . #jessiuribe #sandrabarrios #jessiuribefans #colombia #europa #bucaramanga #santander #paolajara #exesposa #losétodo