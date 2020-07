¡Carlos Calero ya no tiene COVID-19! conmovió al mostrar su primer abrazo en familia

View this post on Instagram

Gracias a todos por sus buenos deseos y mensajes en este momento. Con todos los que he podido hablar me dicen que el ánimo es parte fundamental para salir de este virus y así será y con el favor de Dios, vamos a mejorar. A todos los que tienen COVID-19 toda mi solidaridad y pronta mejoría. Orar con FE tranquiliza el corazón y fortifica el alma. Hoy amanecí con un fuerte dolor de cabeza pero que poco a poco fue disminuyendo con las horas. Estar encerrado, te da la oportunidad de entender muchas cosas sobre éste virus y los “estados” que deberían ser parte del proceso. Importante que la “oxigenación” esté bien, tomar muchos líquidos y mantener siempre controlada la temperatura. El resto es descansar y estar aislado… Quizás, esa sea la prueba más dura de esto, pero al final, los besos y abrazos de la FAMILIA, serán el doble como recompensa por hacer lo correcto en protegerlos y evitar su contagio. Cada mensajito que ustedes han enviado, los he leído y trato de contestarlos cada uno, de verdad GRACIAS. Nota: pasión de gavilanes y Rafael Orozco están buenísimas jajajajaja. No se las pierdan en serio. Mis voces de amor detrás de una puerta de @pauceballos19 @sofiacalero y @ccalero94 acompañados de Doña Alis y @nalonso64 me alegran las horas y me dan la compañía que necesito. A todos abrazos y feliz Noche.