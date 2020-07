Así es el final alternativo de Las Chicas del Cable de Netflix que no se vio

Las Chicas del Cable, es una serie que hizo historia en Netflix por ser la primera producción española de la plataforma y también una de las más vistas.

De allí la gran expectativa que generó su cierre, y dos semanas luego del estreno de su quinta y última temporada, se conoce que tuvo otro final alternativo.

Esto quizá puede ocasionar alegría entre a quienes no les gustó el final emitido. Pero no deben hacerse muchas ilusiones por dos razones: Primero porque ese final alternativo no se transmitirá, y segundo, porque si se lanzara, tampoco es muy distinto a lo que ya se vio.

Aquí te contaremos porqué, con spoiler. Así que si aún no has visto esa última temporada, no leas a continuación.

El final oficial

Lidia (Blanca Suárez), Carlota (Ana Fernández), Marga (Nadia de Santiago) y Óscar (Ana Polvorosa) entregan sus vidas para salvar a los viajeros del tren en el que planeaban huir a Francia.

El final alternativo

En reciente entrevista, la actriz Blanca Suárez reveló que habían grabado otro cierre diferente para la producción de Netflix.

"Grabamos otro final en el que, en la propia serie, se homenajeaba a esas chicas del cable".

Y explicó cómo era ese final alternativo: "Luego que las protagonistas dan la vida por la causa, había un corte y de repente aparecíamos en la compañía de telefonía, en los años 80, que ahora mismo es compañía de telefonía como lo es la Telefónica de Gran Vía, en la que habían conservado unas centralitas y una zona como museo de cómo empezó todo el tema de la telefonía".

"Había descendientes de las chicas del cable y algunos personajes ya de mayores y se entregaban una serie de placas en homenaje a las chicas. En mi caso, yo interpretaba a mi propia hija, Eva, aparecía Pablo de mayor, aparecía Francisco haciendo un discurso…".

La actriz comentó que esa secuencia de Las Chicas del Cable se eliminó, algo que le dio un poco de pena: "Era curioso vernos reubicados en otros personajes". Aun así recalcó que estaba conforme con el final definitivo.

