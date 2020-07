"Me avergüenza mucho": José Miguel Viñuela se arrepiente de haberle cortado el pelo a camarógrafo

Este jueves en el matinal de Mega, el animador José Miguel Viñuela le cortó el pelo al camarógrafo, José Miranda, en plena transmisión, aduciendo que podía tener coronavirus en su cabellera, todo ante el impacto del resto de los integrantes del panel.

El afectado, quien lucia una larga cola de caballo, en un principio se vio algo incrédulo a los llamados del animador a que debía cortarse el pelo, pero fue el propio Viñuela quien tomó una tijera y le cercenó la cola.

La acción de José Miguel fue considerada una humillación para el trabajador de Mega en Twitter, red social donde se convirtió en trending topic durante toda la jornada del jueves.

El Sindicato de Trabajadores de Mega fue el primero en reaccionar a los malos tratos sufridos por el camarógrafo. "Bajo cualquier punto de vista es inaceptable lo ocurrido hoy en el Mucho Gusto. Condenamos toda forma de maltrato y humillación a los trabajadores. Estamos a la espera de la explicación de Mega. Todo nuestro apoyo al trabajador afectado", señalaron en un comunicado.

El canal, por su parte, ofreció disculpas públicas por lo ocurrido en el set. Mega lamenta y no comparte los hechos ocurridos en la edición de hoy de nuestro programa matinal. Como empresa valoramos profundamente el aporte profesional de cada uno de nuestros trabajadores y en toda circunstancia estamos comprometidos en el respeto a su dignidad. Así lo establecen formalmente nuestros principios editoriales y manuales éticos", detallaron en su declaración.

Junto con el comunicado oficial, adjuntaron una respuesta del animador al Sindicato de Mega, donde manifiesta sus disculpas por lo ocurrido.

"En una situación de contexto humorístico y alegría, las circunstancias me llevaron a cometer este error, del cual me siento profundamente arrepentido y afectado porque jamás he querido menoscabar ni hacer sentir mal a ninguna persona, mucho menos de mi equipo de trabajo", señaló Viñuela.