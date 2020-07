La drástica decisión del ex de Jessica Cediel porque ella no habría devuelto el anillo

View this post on Instagram

¡De no creer!🔥 Mack Roesch acaba de publicar que Jessica Cediel aún no le ha devuelto el anillo de compromiso 😱 Cabe mencionar que anteriormente la presentadora aseguró que lo regresaría, pero que debido a la cuarentena no había podido 😰 Sin embargo, ya se encuentra radicada en Miami y tampoco lo ha entregado😅 Mack un poco cansando con la situación escribió que se lo dejaría 🤣 ¿Qué piensan de todo esto?🤔 #jessicacediel #mackroesch #jessicacedielnet #jessicacediel💎 #diamantes #miami #florida #rechismes