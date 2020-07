“No voy a poder ser mamá de nuevo": La emotiva confesión de Fernanda Hansen

Fernanda Hansen abrió su corazón y reveló detalles de su experiencia en la maternidad. Durante el programa “El aperitivo” con Jordi Castell habló sobre los duros momentos que ha enfrentado tras varias pérdidas.

La periodista de 40 años confesó que no puede tener más hijos, una situación que ha atravesado en silencio y que le ha dado lecciones, según ella misma reveló.

"No voy a poder ser mamá de nuevo, es una realidad, y agradecida de que el universo me haya dado una y otra que está en el cielo que me acompañó un ratito? la vida es así (…) me dan ganas que la Amalia tuviera un par para pelarme a mí cuando vieja", expresó.

Fernanda Hansen considera a su hija un "milagro"

Habló sobre el hijo que perdió el año pasado y aseguró que fue una fuerte experiencia que le costó superar.

"Es lo más difícil que me ha tocado vivir, fue el año pasado, no quise que nadie supiera, es primera vez que lo estoy diciendo. Te preguntan tanto si vas a tener otro hijo, me hubiese encantado, pero no puedo, la ciencia no me lo permite. Me permitió ser mamá que ya es un milagro, una segunda guagua no se puede", detalló.

A su pequeña hija Amalia la considera un “milagro, debido a que perdió varios embarazos antes de que llegara al mundo.

Además, aseguró que el duelo perinatal es muy común y muchas mujeres lo viven en silencio.

"Me costó, las cosas tienen que tener un proceso de maduración, es un tema súper silenciado en este país. Me dan ganas que se visibilice más el duelo perinatal, si las experiencias de vida propia sirven de algo, que alguien más se puede nutrir. Hay muchas mujeres que viven ese proceso perinatal muy en silencio", manifestó.

