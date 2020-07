Esta es la verdad detrás del viaje al exterior de Mábel Lara

View this post on Instagram

#HogueraVea 🔥 La periodista ha ido diciéndole adiós a varios proyectos laborales. Nos enteramos de que, cuando abran aeropuertos, se irá de Colombia, porque se radicará en Estados Unidos, con su esposo César Galviz y su hijo Luciano. 👇🏼 Supimos además que @mabellaranews tiene pensado realizar estudios en ese país, y, porqué no, tocar puertas en una cadena americana, donde pueda ejercer como periodista. Esperamos que este nuevo proyecto de vida se realice satisfactoriamente para ella y su familia.