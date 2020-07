"No estoy más linda por estar más flaca": Belén Mora aclara que su felicidad no tiene que ver con su pérdida de peso

View this post on Instagram

“Weona que estay flaca” “estas mas linda” “te ves mejor”. En la primera foto, fue cuando @totoacunaoficial se enamoró de mí. Y yo de él. En la segunda foto, chupadisima, con calambres y cambios de animo. No comiendo nada hasta por 48 horas. Y la ultima es hace cinco minutos. No estoy mas linda por estar mas flaca. Estoy mas linda porque estoy feliz! Porque empece a bailar y la @letyzamorano y @panchosolar_ me cambiaron la vida. Estoy feliz porque aprendí a mover mi cuerpo, a disfrutarlo y a amarlo. En la primera foto tambien estaba feliz, porque mis papás me enseñaron que la belleza esta en el alma, que lo de afuera es un envase. Lo que pasa es que ahora el envase es mas finito y se ve lo de adentro. Igual gracias a los q escriben en buena onda con halagos. Pero sepan que soy feliz desde 1983. Y les aviso altiro que mañana voy a ser más feliz. Es la decisión que tomo. ✨