¿Quién tenía el video íntimo de Emma Guerrero y José Ramón Barreto?

El video íntimo de la actriz Emma Guerrero y el también actor José Ramón Barreto estuvo en el ojo del huracán esta semana.

Lo curioso de este video es que sale a la luz dos años después de haberse grabado, según lo expresaron los protagonistas del mismo.

Definitivamente el mundo digital nos puede jugar una mala pasada con este tipo de experiencias que recaen en las llamas del morbo de las redes sociales.

Emma señaló en una entrevista que ese video nunca llegó a sus manos y que creyó que Barreto lo había borrado.

Además aclaró que buscará respaldarse legalmente para determinar quién lo filtró.

Según la actriz e influencer, el video estuvo en manos de José Ramón Barreto pero llegó a pensar que ya ni siquiera existía.

Los insultos y comentarios morbosos a los que se ha tenido que enfrentar en los últimos días la tienen muy deprimida y recalca que le pide fuerzas a Dios.

Dijo "no me estoy haciendo la víctima porque sí pasó. Me enoja los comentarios en mi contra y las críticas".

Ella no imagina quién pudo haber viralizado el video. "Tengo el presentimiento pero no puedo decirlo ahora. Érika Vélez me está ayudando con unos expertos que pueden dar con la persona", contó.

Al momento, ella dice que ha recibido todo el apoyo de su familia y especialmente de su novio, Fernando Zúñiga, quien también la respalda ante cualquier situación.

En declaraciones a un medio de comunicación, Emma lamentó que las mujeres son quienes la atacan y no piensan en que podría suceder este caso con cualquier persona, afectando su integridad, su imagen y hasta llegando a generar consecuencias psicológicas muy fuertes.

Ella dice que cuando se enteró quiso matarse por las circunstancias de todo el escándalo que vive a causa de esto.

