Emma Guerrero pensó en suicidarse cuando se enteró de la filtración de su video

El video íntimo de Emma Guerrero y José Ramón Barreto se viralizó en los últimos días. Según Emma, en sus historias de Instagram, aclaró que se trataba de una filmación de hace dos años, cuando ella y él estaban solteros.

Ellos se habían conocido en las grabaciones de la segunda temporada de la novela Sharon, La Hechicera.

Pero Emma no se esperó este capítulo y en una entrevista señaló que pensó en suicidarse.

“Mi mamá no me quería dejar sola porque en verdad se me pasó -millón veces por la cabeza- matarme. No lo puedo creer todavía. La gente comenta cosas que yo dije en el video y son súper malintencionados”, dijo con lágrimas en sus ojos y con la voz entrecortada.

También dijo que esta situación la ha tenido muy sensible y que no ha podido dejar de llorar.

“Me siento muy afectada incluso por mi relación amorosa, me siento muy mal por mi novio. Me siento como culpable pero no soy culpable ¿me explico?

Y si bajo de mi edificio es automáticamente para taparme la cara y no quiero snetirme así.

Ayer veías cómo algunas mujeres me veían y se burlaban y son dos conocidas de la televisión y me saqué la mascarilla y las gafas y les dije: hola. Esto porque es mi posición de estar fuerte", enfatizó.

En el programa de Ecuavisa, donde dio otra entrevista, Emma fue apoyada por los presentadores. Efrán Ruales invitó a que las familias hagan el ejercicio de poner "el rostro de tu hija, amiga, hermana o madre en ese video" para entender la afectación del mismo.

Ella muy molesta denuncia que las páginas de anónimas de farándula en Instagram, viralizan la información, y les aclara.

"Esto no es porno. Yo no me grabé y luego me pagaron. Esto fue algo íntimo entre dos personas solteras hace dos años y se me hace muy íncómodo que esto salga a la luz cuando los involucrados en este vídeo tenemos pareja".

El actor José Ramón Barreto también hizo un video para pedir respeto a la actriz.

