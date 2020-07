José Miguel Viñuela deja entrever que podría llegar un nuevo integrante a su familia

Este martes apareció en las pantallas de "Mucho gusto" José Miguel Viñuela, quien contó cómo ha vivido la cuarentena estos meses junto a su familia.

Consultado por Diana Bolocco sobre cómo lleva el encierro, quien además reparó en que el animador estaba más delgado, Viñuela, fiel a su estilo, le respondió bromeando: "Te pido que no me mires más como un juguete sexual, porque no lo soy. Soy un hombre casado, tengo niños y probablemente venga otro en camino".

El inesperado comentario de Viñuela dejó sorprendidas a Diana Bolocco, Soledad Onetto y Michelle Adam que estaban en el panel.

"No lo habría tenido si ‘Pablete’ (director del matinal) no me hubiese tenido cuatro meses en la casa sin hacer nada, ¿qué tuve que hacer? Ponerme al día", agregó.

Asombrada por la noticia, Soledad Onetto le consultó si hablaba en serio y si su esposa estaba embarazada, a lo que Viñuela reveló que todavía faltaba la confirmación por lo que no quería profundizar en el tema.