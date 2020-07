"Igual me parezco un poquito": Di Mondo reconoce parecido con ministro Briones

Mucho se ha bromeado en redes sociales sobre el supuesto parecido entre el ministro Ignacio Briones y Di Mondo. Memes en Twitter comparan al ministro de Hacienda con la estrella fashionista, y este último reconoció que, efectivamente, cree que tienen un parecido.

Invitado al programa de Canal 13, Sigamos de Largo, Di Mondo fue consultado por Maly Joquiera si había visto los memes y si encontraba que tenía algo en común con la autoridad.

"Es el doble oficial del ministro Briones, ¿Mito o verdad?", le dijo entre risas la comediante, a lo Di Mondo respondió "mito".

Fueron separados al nacer cierto? pic.twitter.com/P5WSBoeAwx — Negro Rebelde (@elmerlot19) July 11, 2020

Al experto en moda no le molestan las comparaciones

Di Mondo aseguró que se toma con humor los comentarios en redes sociales. "No me molesta, pero igual lo encuentro un poquito chistoso, igual me parezco un poquito pero no tanto", señaló riéndose.

Sobre el look del ministro, Francisca García-Huidobro le preguntó si le gustaría aconsejarle algo. "¿Te gustaría darle algún consejo capilar, de vestuario, porque en política mejor no nos metemos?", señaló la animadora.

"Bueno, de finanzas podríamos hablar. Que me llame. Con mis amigos y asesores le podemos dar hartos consejos", respondió.