Duras indirectas entre Jessi Uribe y Sandra Barrios encienden la polémica

¿Ir y venir de indirectas? Tal parece que las cosas entre el cantante Jessi Uribe y su ex Sandra Barrios, con quien sigue casado legalmente, no van bien. Después de que se conociera que el cantante habría pedido una rebaja en la cuota alimentaria de sus 4 hijos, empezó un juego de lo que parecen indirectas a través de las redes sociales.