"Yo pasé hambre": Jorge Zabaleta recuerda anécdota del matrimonio de Pancho Saavedra

Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta se han convertido en una verdadera dupla revelación durante esta cuarentena. Los amigos han estado realizando lives que han alcanzado gran popularidad en redes sociales.

En el más reciente se generó una divertida conversación entre ambos, que dejó en evidencia el supuesto "mal servicio" entregado en la celebración del acuerdo de Unión Civil de Francisco Saavedra y su pareja en 2018.

El actor no tuvo reparos en "pelar" la comida del matrimonio

"Pero pregúntale a tu mamá. (Durante la fiesta) Me dice ‘Jorgito, yo a usted siempre lo he admirado, así que le voy a pedir disculpas por el matrimonio y la comida fría", comenzó relatando el actor, según reprodujo La Cuarta.

"Yo no tuve nada que ver’. ¡Tu mamá poh weón, tu mamá! Y yo le decía ‘¿sabe qué? A mí me extraña, ¿porque ustedes no tienen carnicería?’. ‘Sí’. ‘¿Y por qué tan dura la carne?’", continuó el actor.

"No sé qué te quebrai tanto con tu matrimonio. Yo pasé hambre", finalizó entre risas.