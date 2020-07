Paola Jara recibió un romántico regalo y muchos se preguntan si es de Jessi Uribe

View this post on Instagram

@paolajarapj Hoy escribimos una historia en la industria del entretenimiento, gracias Dios por permitir esta unión como pareja, como artistas y no soltarnos de tu mano. Gracias a ti por ser un verdadero fan de nuestro arte y creer que todo es posible, nos vemos a las 7:30 pm en nuestro show live Online @tour_laconquista