Millaray Viera se refiere a su nueva relación de pareja: "Va todo muy bien, perfecto"

En entrevista por Instagram Live con Hugo Valencia, Millaray Viera reveló algunos aspectos de su nueva relación de pareja. Aunque fue hermética y no quiso entrar en demasiados detalles, quedó claro que está un excelente momento amoroso.

Consultada por su nueva relación, según reprodujo Glamorama, afirmó que va bien. "Sí poh, felizmente, hace poquito, por eso he tratado de no contar mucho y no profundizar, porque tú cachai que cuando uno cuenta las cosas, después como que… Y hasta ahora va todo muy bien, perfecto".

"Disfrutando cada momento. Tratando de vivir el presente. De dejarme querer y de querer. Qué más bonito que eso”, agregó.

La comunicadora reflexionó en que sus relaciones anteriores y reconoció que la experiencia ganada en los años le ha servido.

"Con todo el aprendizaje que uno trae a cuestas. Creo que eso no puede ser en vano y llega una edad en la que uno quiere eso, algo que le haga un cariñito al corazón", añadió.

Viera reveló que no sentía la necesidad de una pareja, y que llegó sin planearlo

"La verdad es que no sentí que lo necesitara, no lo estaba buscando ni lo estaba esperando. Para nada. De hecho, el año que estuve separada no salí con nadie. Pero pasó", comentó y agregó que, “sabía que, en el momento que pasara, fuera ahora o en 20 años más, tenía que ser con una persona como con la que estoy ahora. Y espero que siga siendo así”.

Sobre sus relaciones anteriores, las cuales han sido bastante largas, Millaray reveló que su actual pololo también ha seguido esa tónica en su pasado amoroso.

“Bueno, él también. No voy a entrar a detallar sobre su vida, porque él no trabaja en este medio, entonces no me gustaría tampoco exponerlo. Pero es un hombre serio, que también ya tiene el ítem hijos listo. Estamos en otra etapa nomás".

A sus 32 años, la animadora siente que esté en una etapa más madura

"Yo creo que uno sabe de mejor manera qué quiere, qué está dispuesta a aceptar, qué no. Uno atiende a las señales tempranas, que cuando era más chica muchas veces las obviaba o no las veía. O tendía a idealizar a las personas que conocía"

“Sí siento que la madurez juega a favor a la hora de conocer a una persona, de todas maneras”, finalizó.