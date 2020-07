Kathy Salosny sobre no haber tenido hijos: "Fue la mejor decisión que pude haber tomado"

En entrevista con Angélica Castro en el programa vía Instagram "Velvet al desayuno", la animadora conversó de su cuarentena, de la soledad y de no haber tenido hijos.

La animadora ha pasado gran parte del encierro sola y en algunas oportunidades ha estado en la compañía de amigos.

"El 4 de marzo estábamos celebrando el cumpleaños de mi hermana, fue la última vez que abracé…volvimos con el Toño mi amigo y nos confinamos aquí en mi casa…nos quedamos encerrados con el Toño la primera fase de la cuarentena, y él se fue y no me quería quedar sola y ahí se vino una amiga mía, estuve con ella un rato, estábamos trabajando y se tuvo que ir también…me ha tocado estar harto sola, estoy con mis perros", declaró.

Además, su familia cercana no vive en Santiago. "Mi mamá y mi hermana viven en Algarrobo(…) mi mamá estuvo muy delicada de salud, está en un lugar exquisito porque tiene el mar ahí, eso lo agradezco, pero estuvimos muy preocupadas porque pasó un mes postrada. Ahora está bien, está súper hiperactiva".

Sobre no haber tenido hijos, la animadora reveló que no se arrepiente. "Cuando tienes historias tan traumáticas y duras, hay que buscar un camino de reparación, antes de pensar en proyectos de hijos…fue la mejor decisión que pude haber tomado", relató.

"Fue pasando el tiempo, hice una terapia como de 18 años y en una sesión ella me dijo; tú no te haces cargo de que no quieres tener hijos y me puse a llorar, fue súper potente, tuve que hacer un duelo al hacerme cargo de eso…mi camino ha sido súper en solitario, soy una mujer super independiente”, agregó.