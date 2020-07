El día que la princesa Diana se durmió en una gala de arte y al siguiente descubrió que estaba embaraza de William

Han pasado más de dos décadas desde que la princesa Diana partió y sigue más vigente que nunca. Su legado, carisma y humildad la hicieron conocerse como “La princesa del pueblo”. Es uno de los personajes más queridos y recordados del Reino Unido.

La cercanía con la gente, muy fuera de lo común en las familias reales, era excepcional. Por eso tal vez la sintieron más cercana aún cuando se quedó dormida en una gala de arte. Era un ser humano con sentimientos, cansancio y derecho a aburrirse también.

Boda de la princesa Diana y el príncipe Carlos. - Agencias

La bella durmiente

. La princesa tenía 20 años y tan solo cuatro meses de matrimonio con el príncipe Carlos. La pareja asistió al Museo Victoria and Albert para la gala de inauguración de "La exposición de los esplendores de los Gonzagas". Lady Di lucía un despampanante vestido blanco y, como siempre fue costumbre, fue el centro de atención de todas las miradas y las cámaras fotográficas.

Lo llamativo de la princesa Diana en el lugar hizo que los fotógrafos estuvieran en todo momento pendientes de ella. Este fue el motivo por los que comenzaron a notar que Lady Di cabeceaba hasta quedarse como una bella durmients. Un reportero de nombre Tim Graham no desaprovechó la oportunidad y con su lente capturó la emblemática foto en la que vemos a la princesa del pueblo sumida en el mundo de los sueños.

La princesa Diana comenzó a cabecear y, de pronto, cayó en un sueño profundo en pleno evento y ante la mirada de todos. - Getty Images

Al siguiente día del curioso acontecimiento, el palacio de Buckingham sorprendió a los ingleses al anunciar que Lady día estaba embarazada del primer hijo del príncipe Carlos, a quien llamarían William. Nadie se lo imaginaba porque prácticamente estaban recién casados. No obstante, el descubrir que estaba embarazada pudo excusar el hecho de que Diana tuviera tanto sueño el día anterior.

El valor de la fotografía es inimaginable. Reflejaba a una princesa Diana relajada y tranquila. Esto culminó a penas comenzó el embarazo, de acuerdo a lo que la misma Lady Di confesó a Andrew Morton, autor del libro "Diana: Her True Story in Her Own Words"(”Diana: su verdadera historia en sus propias palabras").

Presión y un intento de suicidio

La princesa Diana confesó Andrew Morton que con la llegada de William comenzó a sentir mucha presión sobre ella de parte de la prensa.

En "Diana: Her True Story in Her Own Words", Lady Di contó que durante sus vacaciones en Escocia tuvo un intento de suicidio: "Carlos me dijo que estaba llorando de modo exagerado, sin sustento. Me acuerdo que le dije que me sentía desesperada. No podía parar de llorar. Su respuesta fue: ’No te voy a escuchar, siempre haces lo mismo. Me voy a ir a cabalgar".

La princesa Diana junto al príncipe Carlos. - Agencias

"Me tiré de las escaleras, pese a que sabía que estaba embarazada. En ese momento apareció la reina Elizabeth II, estaba horrorizada. Temblaba. En el fondo, yo sabía que no iba a perder al bebé, porque cuando me tiré, cuidé mi vientre con las manos. Pero a Carlos no le importó nada y se fue a cabalgar. Volvió horas más tarde y estuvo indiferente, absolutamente indiferente", relató la princesa Diana.

Algo más que fue complicado para Lady Di, fue que para el nacimiento de su primer hijo. Carlos debía espacio en su agenda, por lo que tuvieron que programarle un parto.

"De todos modos, el niño llegó, gran emoción. Todos estábamos emocionados, habíamos encontrado una fecha en la Carlos podía bajarse de su pony para que yo diera a luz. ¡Eso fue muy agradable, me sentí agradecida por eso!". No obstante, la relación terminó en una de las rupturas que más escandalizó a la prensa.

