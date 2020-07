Aseguran que Francisca Walker y Mario Horton están esperando a su primer hijo juntos

View this post on Instagram

Esta semana se exhibe "La Ultima Frontera" de @quimerafilm, dirigida por @fjabarca y @andresopaso, en la competencia de largometrajes chilenos del @ficvaldivia 2019. Un honor ser parte del elenco de esta hermosa película junto a @franwalk @camilocarmonahermansen @dcandiacaro y @fafifo 🎥✊🏽❤️