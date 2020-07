Angélica Sepúlveda vive un difícil momento amoroso en medio de la pandemia

View this post on Instagram

Angélica Sepúlveda llora la partida de su amado turco. A fines del año pasado, Gürsel; el galán turco de Angélica Sepúlveda se instaló en Chile con la finalidad de conocer más a la familia de su novia. Entre Santiago y Yungay – el pueblo oriundo de la fierecilla – este hombre ha disfrutado de su estadía en esta larga y angosta faja de tierra. Pero muy pronto Gürsel debe partir y alejarse por un tiempo de su amada. Dejar los trabajos en el campo con su suegro y volver a su rutina. #angelicasepulveda #fierecilla #yungay #galan #turco #despedida