Wilma González contó cómo es el especial vínculo entre su ex, Gonzalo Egas, y su hijo

Wilma González y Gonzalo Egas llevan un tiempo separados, sin embargo siguen considerándose una familia por el bienestar de su hijo de 9 años, Noah.

Fue la propia Wilma quien señaló que su expareja, durante tres años de relación, creó un vínculo único con el pequeño, hasta que ambos se consideraron padre e hijo.

“Tengo mucha suerte que Noah y Gonzalo se eligieron, se aman, y ojo, en un minuto yo me quería ir de Chile, porque llevo tres años que me ha costado. Me puse a estudiar y luego era como ‘¿y ahora cómo empiezo?’. No sabía muy bien cómo hacer para que la gente confiara en mí o como hacer personalizados”, manifestó la preparadora física de 36 años durante el programa de Nataly Chilet que transmite por Instagram Live.

Wilma González eligió lo mejor para su hijo

Confesó que aunque pensó en irse a España para mejorar su situación y explorar mejores posibilidades, tanto el pequeño como su expareja le pidieron que se quedaran.

“Noah me dijo ‘no, por favor’. Me quedé en Chile por mi hijo, porque me pidió que quería estar con su mamá acá y también con su papá. También Gonzalo me lo pidió, me dijo ‘me matas si te lo llevas”, detalló.

Manifestó lo agradecida que se siente por el padre que ahora tiene su hijo y detalló que ambos participan de igual manera en su crianza, se enfocan en dividir el tiempo de forma equitativa, especialmente durante la cuarentena.

“Noah tiene a su mamá y a su papá. Vivimos la cuarentena una semana cada uno, porque así lo decidimos los tres, casi todo lo decidimos los tres. Obviamente nosotros como adultos ponemos los límites, pero a Noah le pareció bien dadas las circunstancias que vivimos”, explicó.

